ЮАР, 27 апреля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Суд в провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике приговорил девять человек к 10 939 годам лишения свободы. Об этом сообщает зимбабвийская газета The Herald.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Национальный глава управления по расследованию приоритетных преступлений генерал-лейтенант Годфри Лебея приветствовал вынесение приговора девяти из 13 обвиняемых, которые были приговорены судом Южного Гаутенга к 10 939 годам лишения свободы по 391 пункту обвинения в отмывании денег, мошенничестве, подделке документов, разглашении информации», — говорится в материале.

Уточняется, что среди преступлений, которые совершили осуждённые, — помощь третьим лицам в получении выгоды от незаконной деятельности, а также приобретение, владение или использование доходов от незаконной деятельности, нарушение закона о регистрации рождения и смерти, нарушение закона об идентификации, закона об адвокатах и закона о предотвращении и борьбе с коррупцией.

Они подавали мошеннические декларации по НДС компаний и от их имени, требуя от налоговой службы ЮАР неправомерного возмещения. В результате служба понесла ущерб в размере 300 млн рандов (15,9 млн долларов).

Как передавало ИА Регнум, ранее Стамбульский суд назначил наказание в виде семи пожизненных сроков или 1794 лет тюрьмы женщине, совершившей теракт на туристическом проспекте Истикляль в 2022 году.

Уточняется, что Ахлям аль-Башир — одна из 36 обвиняемых, в отношении которых суд вынес решение. По данным следствия, 13 ноября 2022 года она оставила на проспекте Истикляль в районе Бейоглу сумку с взрывным устройством. Изначально обвинение требовало приговорить её к 3009 годам тюрьмы.