Пермь, 27 апреля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Суд назначил штраф в размере 600 тыс. рублей авиадебоширу, по вине которого самолёт Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Пермский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Сургута», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе 2024 года мужчина, незаконно храня при себе наркотики в значительном размере и находясь на борту самолёта, совершил хулиганские действия и оказал сопротивление лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.

Отмечается, что фигурант признан виновным в хулиганстве, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 228 УК РФ).

В ведомстве добавили, что с учётом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 18 января самолёт, следовавший из Сургута в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за буйного поведения одного из пассажиров. В СК сообщили, что он грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к людям. Посадка прошла в штатном режиме, мужчину 1983 года рождения направили на медицинское освидетельствование.