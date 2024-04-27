Томск, 27 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Директор томского оператора по вывозу мусора «Спецавтохозяйство» (САХ) Михаил Курилов назвал «экосексуалами» депутатов городской думы, которые его критиковали. Об этом сообщают 27 апреля «Вести-Томск».

Директор томского оператора по вывозу мусора «Спецавтохозяйство» (САХ) Михаил Курилов

На заседании городского совета по благоустройству обсуждались вопросы, связанные с вывозом мусора и поставкой новой техники САХ. Курилов заявил, что ситуацию удалось переломить, несмотря на критику. Машины есть, вопрос с вывозом решён.

«Все эти «экосексуалы» из городской думы, которые были против и делали всё, чтобы этого не было», — отметил глава регоператора.

В октябре 2023 года Михаил Курилов обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовал компенсации морального вреда. В иске фигурировали четыре городских депутата, которые критиковали работу Курилова и призывали снять его с должности.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Курилов отмечал, что регоператор с начала года подал 2744 исковых заявления в связи с задолженностями за вывоз мусора. Общая дебиторская задолженность потребителей перед САХ превысила 220 млн рублей.