Москва, 27 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Байкера Кирилла Ковалёва, убитого в результате конфликта в Люблино, возникшего из-за парковки, 27 апреля похоронили на Ново-Люберецком кладбище в Подмосковье.

Максим Григорьев/ТАСС

Проводить его в последний путь пришли десятки близких и родных. Многие поделились воспоминаниями о мужчине. Могила байкера покрыта венками, букетами роз и гвоздик, сообщают «Известия».

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание припарковавшему автомобиль на тротуаре мужчине. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице, позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски.

Кроме того, при осмотре машины следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет. Позднее прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в Ростовской области.

Также правоохранители задержали дядю подозреваемого. Соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья. В этом они признались во время допроса.