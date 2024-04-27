Москва, 27 апреля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Русская православная церковь больше не призывает к перемириям в зоне конфликта на Украине во время главных православных торжеств, в том числе Пасхи, ввиду бессмысленности таких попыток, заявил 27 апреля заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Такие инициативы имеют смысл, если и вторая сторона готова соблюдать перемирие, чего в случае с Украиной не происходит, сказал Кипшидзе на пресс-конференции.

РПЦ выступала с призывом объявить Рождественское перемирие в начале 2023 года, напомнил глава синодального отдела.

«Эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей, и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием противоположной стороны», — сказал Кипшидзе.

В 2024 году православная церковь будет праздновать Пасху 5 мая.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года президент России Владимир Путин по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла поручил Министерству обороны установить с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января режим прекращения огня. Украинская сторона инициативу не поддержала.

Официальный представитель офиса Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отмечал, что генсек Антониу Гутерриш выступает за прекращение огня и приветствовал бы перемирие между Москвой и Киевом. В свою очередь президент США Джозеф Байден связал решение президента России с желанием получить «передышку».

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.