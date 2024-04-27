Краснодар, 27 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Мусорный полигон загорелся в Краснодарском крае на площади 2,5 тыс. кв. м, пожару предшествовал выброс метана. Об этом 27 апреля сообщил региональный оперативный штаб.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП «Универсал». По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м.

В оперштабе добавили, что информация о возгорании поступила в 02:25. В 04:40 очаг был локализован. На месте работают 13 человек, задействовано восемь единиц техники. Ведутся работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года в Краснодарском крае горел мусорный полигон в двух километрах от станции Полтавской. Возгорание распространилось на площади пять гектаров. В ликвидации возгорания участвовали 58 человек и 24 единицы спецтехники. В МЧС сообщали, что в результате ЧП никто не пострадал.