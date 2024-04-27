Москва, 27 апреля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Заявления президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о доверии Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в деле о китайских спортсменах заставляют задуматься о предвзятом отношении к России. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова изданию «Спорт-Экспресс».

Алексей Филиппов/РИА Новости Тренер Татьяна Тарасова

Так Тарасова отреагировала на заявление Баха о том, что МОК полностью доверяет WADA на фоне ситуации с положительными результатами допинг-проб китайских пловцов.

«Значит, это всё только на русских распространяется, больше ни на кого, что ли? Или правила для всех едины? Я была бы рада, если бы адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой чем-то хотя бы воспользовались, потому что мы их не знаем, не видим и не слышим, не чувствуем их действий», — пояснила тренер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The New York Times написала, что допинг-тесты у 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата «Триметазидин», за который Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года, а китайцев такая участь миновала.

WADA заявило, что не наказало спортсменов из КНР, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещённого вещества в организмы спортсменов.

29 января CAS вынес решение по делу Валиевой, удовлетворив запрос WADA о четырёхлетней дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе фигуристки обнаружили следы триметазидина.

Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года. После этого сборная РФ получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы — 2022.

Согласно тексту мотивировочной части решения CAS, защита Валиевой настаивала на версии о попадании триметазидина в организм спортсменки из-за дедушки, который приготовил ей десерт на разделочной доске, на которой ранее измельчал свои таблетки. Однако в суде признали эти показания недостаточными для оправдания, заявив, что родственник Валиевой не смог предоставить каких-либо доказательств покупки препарата.