Москва, 27 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Женщину с двумя детьми спасли от обстрела со стороны ВСУ в Часовом Яре уссурийские десантники, сообщает 27 апреля в Telegram-канале Минобороны России.

РИА Новости

Снайперская группа ВДВ, уточнили в ведомстве, после выполнения боевой задачи в районе города Часова Яра в ДНР возвращалась в пункт временной дислокации. Бойцы увидели автомобиль с беженцами, попавший под артиллерийский обстрел и атаки дронов-камикадзе.

«Десантники укрыли семью от обстрела. Затем, умело применяя складки местности и дымовые шашки, военнослужащие открыли огонь по дронам ВСУ», — говорится в сообщении.

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Командир группы пришёл на помощь бойцам, эвакуировал семью и раненых и уничтожил из стрелкового оружия несколько украинских дронов. Отмечается, что женщина пыталась увезти детей к родственникам в ЛНР. Один мальчик пострадал при обстреле.

Всех раненых доставили в больницы, их жизни вне опасности. Через несколько дней снайперы навестили женщину и решили взять шефство над спасённой семьёй.

Как сообщало ИА Регнум, водитель-механик и санинструктор медицинского взвода Михаил Торгашев закрыл собой пятерых раненых от удара украинского беспилотника. Это произошло 5 апреля у села в Ясиноватском районе ДНР, где идут ожесточённые бои. Торгашев укрыл раненых сослуживцев от украинских беспилотников под разбитым танком, туда же забрались трое штурмовиков. При приближении FPV-дрона медик принял удар на себя, закрыв раненых, и погиб. Его представили к званию Героя России посмертно.