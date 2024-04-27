Москва, 27 апреля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В Москве открыли сезон фонтанов, сообщил 27 апреля мэр столицы Сергей Собянин.

Артем Геодакян/ТАСС

Город украшают не только традиционные, но также сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические фонтаны, рассказал мэр в своём Telegram-канале. Включением фонтанов символически завершаются работы по приведению города в порядок после зимы, отметил Собянин.

«Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой», — написал мэр.

Власти города уделяют особое внимание сохранению и восстановлению фонтанов: в 2023 году после капитального ремонта вновь заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно», а также комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре Москвы, напомнил Собянин.

«Такие разные, фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее», — добавил мэр.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил, что в апреле в столице проведут месячник по уборке и благоустройству. Состоялись общегородские субботники, горожане были приглашены мэром принять участие в этих мероприятиях.

Ранее Собянин также рассказал, что в 2024 году власти Москвы приведут в порядок почти 1700 дворов, почти 15 тысяч подъездов и 121 территорию образовательных учреждений. Некоторые из показателей превысят цифры 2023 года. Благоустройство дворов проводится с учётом пожеланий жителей.

Ранее в апреле Собянин сообщил, что около Городской клинической больницы имени Боткина начинается благоустройство территории. Планируется, в частности, уложить новое покрытие тротуаров и проездов, установить удобные лавки и современные фонари. Кроме того, около гематологического, лечебного и нефрологического корпусов будет восстановлен фонтан, который не работал последние несколько лет.