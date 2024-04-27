Берислав, Херсонская область, 27 апреля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Военнослужащие добровольческого батальона имени В. Ф. Маргелова с помощью FPV-дронов «Велес» уничтожили несколько вышек радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области, сообщил 27 апреля губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Операторы добровольческого батальона имени В. Ф. Маргелова уничтожили FPV-дронами «Велес» несколько вышек РЭБ и связи украинских формирований в оккупированном городе Бериславе на правом берегу Днепра», — написал он.

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Сальдо уточнил, что с помощью «Велесов» российские бойцы успешно уничтожают как десантные лодки ВСУ на Днепре, так и наземные объекты на линии боевого соприкосновения в Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Сальдо информировал, что в результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в Каховке один человек погиб и двое получили ранение.

Назначенные Киевом власти временно оккупированной Украиной части Херсонской области 23 апреля заявили о повреждении в областном центре объекта критической инфраструктуры. По словам главы подчинённой киевскому режиму областной военной администрации Александра Прокудина, объект расположен в одном из населённых пунктов в подконтрольной Киеву части области, более точной информации он не привёл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.