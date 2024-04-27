Самара, 27 апреля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Сотрудники самарской группы предприятий НК «Роснефть» высадили более тысячи хвойных саженцев в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Мероприятие прошло совместно с волонтерским объединением молодежи «Движение первых» в рамках всероссийской экологической акции «Кедры России».

Дарья Драй ИА REGNUM Саженцы кедра

Как сообщает пресс-служба «Роснефти», благодаря волонтёрам Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) более 500 молодых саженцев сосны были высажены в Волжском лесничестве. Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок приняли участие в благоустройстве парков и скверов, высадили в них кедровые аллеи.

Эковолонтеры Новокуйбышевского НПЗ вместе с ветеранами предприятия и учениками «Роснефть-классов» озеленили территорию городской школы и высадили сибирские кедры на территории дошкольных учреждений и детских оздоровительных лагерей. Сотрудники Сызранского НПЗ озеленили территорию детского сада. Кроме того, сотрудники предприятия высадили саженцы кедров и сосен на придомовых территориях в разных микрорайонах Сызрани.

В «Роснефти» напомнили, что компания ежегодно инвестирует значительные средства в природоохранную деятельность, в том числе в мероприятия по восстановлению лесных насаждений.