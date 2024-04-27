Днепропетровск, Украина, 27 апреля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. В Днепропетровской области на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар после удара. Об этом сообщает «Страна. ua» со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

12 019

«Удар в Днепропетровской области был по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар», — говорится в сообщении.

В посте также сообщается о пролёте ракеты в сторону Кременчуга.

Как передавало ИА Регнум, сегодня николаевское подполье сообщало об ударах Вооружённых сил России (ВС РФ) по электроподстанции в посёлке городского типа (пгт) Боровая Харьковской области.

Кроме того, 27 апреля на Украине сообщили о пожарах на объектах ТЭК Львовской области.

В этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал, что в результате ударов ВС РФ по городу Бурштыну Ивано-Франковской области повреждена тепловая электростанция.

С 10 октября 2022 года российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС РФ не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.