Москва, 27 апреля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Россия не должна мириться с конфискацией своих активов в США, в ответ на это необходимо принять меры, включая изъятие имущества и средств иностранных граждан в России. Такое мнение 27 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Никита Ляховецкий, комментируя слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об асимметричном ответе на закон США о конфискации российских активов.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

Медведев отметил, что не может быть полностью симметричного ответа на похищение США российских ценностей из-за отсутствия в стране значимого количества американского государственного имущества. В связи с этим Россия может дать только асимметричный ответ, который будет не менее болезненным, например, обращение взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России.

Ляховецкий напомнил, что разговоры в США и Евросоюзе о необходимости изъятия российских активов являются заявлениями, за которыми скрывается простое слово «кража». Запад хочет украсть у России её средства и имущество, и на это необходимо отвечать. Россия должна возмещать убытки, которые страна несёт в результате незаконных действий других государств.

Он отметил, что Медведев является юристом и рассуждает с точки зрения не текущей буквы закона, а самого духа закона. Предложения Медведева являются абсолютно правильными, так как Россия не должна мириться с тем, что у неё отбирают, страна не должна терять свои финансовые ресурсы.

«Стоит искать пути изъятия не только государственного имущества, но и активов иностранных лиц, находящихся в России, с учётом того, что часть юридических лиц прекратила деятельность в России. Это было бы справедливо и хорошо сказалось бы на российской экономике. Поскольку ряд стран, недружественных России, ведут политику, не основанную на международном праве, РФ должна соответствующим образом реагировать на это», — подчеркнул Ляховецкий.

Он отметил, что в Европе растёт рейтинг политических сил, которые настроены на защиту интересов своих жителей. Эти силы понимают, что необходимо покупать энергоресурсы по вменяемым ценам, которые им может предоставить Россия. И эти страны, эти политические силы настроены на диалог с Россией.

Политолог считает, что придёт время и жители Европы и США начнут понимать, что к негативным экономическим последствиям в этих странах приводят действия их властей. Поэтому им стоит прикладывать усилия, чтобы избирать такую власть, которая будет настроена на конструктивный диалог с Россией. Такой процесс сейчас происходит в Словакии.

Как передавало ИА Регнум, Медведев отметил, что в Гражданском кодексе РФ есть статья 1194 «Реторсии», которая гласит, что правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц.

Медведев отметил, что это правило нужно сделать шире. Он добавил, что российская норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу РФ, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран. Это потребует известной коррекции российского гражданского законодательства, уточнил он. Медведев заключил, что Соединённые Штаты должны заплатить за свои преступные решения.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроекты о выделении почти $61 млрд Украине и конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала конфискацию Западом замороженных российских активов оправданной мерой в рамках международного права. При этом она признала, что ряд стран обеспокоен конфискацией активов, поэтому предлагаются разные варианты. Их рассмотрят участники саммита «Группы семи» (G7), который пройдёт в июне в Италии.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответ Москвы на изъятие российских активов на Западе будет соответствовать интересам страны.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику. По её мнению, это абсолютно незаконно и нелегитимно, в Европе все понимают, что этого делать нельзя.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум заявил, что в случае конфискации активов России в США в пользу Украины доверие к американской валюте будет подорвано.

Газета Al Khaleej сообщила, что избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии стало «политическим ударом» для США, ЕС и Украины, так как у президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе.