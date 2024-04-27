Вашингтон, 27 апреля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Российские войска мешают поставкам оружия из Соединённых Штатов ударами по объектам на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия», — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что ВС РФ достигают успеха и одерживают верх над украинскими войсками. Более того, российская армия существенно усилила на некоторых участках фронта продвижение. При этом силы ВСУ истощаются в ожидании военной помощи из США.

Вместе с тем отмечается активное продвижение ВС РФ после освобождения Авдеевки.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 23 апреля заявил, что Вооружённые силы России повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного вооружения на Украине. По словам главы военного министерства, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в разы нарастили свои мощности, а также значительно повысили боевые возможности ВС РФ, свидетельством чего является обстановка в зоне спецоперации.

Он также заверил, что ВС России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.