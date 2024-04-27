Москва, 27 апреля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Все 12 российских университетов, которые уполномочены проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнёрами. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РФ в в Telegram-канале.

РИА Новости/Кирилл Брага

«Все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнёрами. Таким образом, приём экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращён. Распоряжение об усилении контроля за данной процедурой дал 17 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что отныне экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки для этого появятся во всех регионах страны.

Также министерство проинформировало, что провело совещание по вопросам качества проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. По его данным, в нём приняли участие ректоры 79 университетов. Встреча прошла под председательством заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского.

«Все эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Напоминаю ректорам о необходимости уделить особое внимание как организации самой процедуры проверки знаний, так и выдаче сертификатов», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее прошедшая в Институте русского языка им. Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за проведением экзамена по русскому языку как иностранному.

Выявили также факты ненадлежащего контроля за проведением экзамена по истории России и основам законодательства.

Валерий Фальков отметил, что само предназначение Института русского языка им. Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к русскому языку. Он также потребовал до 1 мая исключить из процедуры выдачи сертификатов мигрантам о знании русского языка всех коммерческих партнёров вузов, проводящих экзамены.

Президент России Владимир Путин призвал власти страны кардинально обновить подходы к миграционной политике.

Глава государства поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Кроме того, лидер страны заявил о необходимости создания системы профилактических антикриминальных мер в миграционной сфере.