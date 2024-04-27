Москва, 27 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Следствие просит арестовать ещё одного фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова, сообщил 27 апреля Басманный суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Информация была опубликована на сайте суда.

«Курбонов Д. Б. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК (Уголовно-процессуального кодекса. — Прим. ред.) РФ; ст. 108 УПК РФ)», — сказано в материалах.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что возможного соучастника теракта Джумохона Курбонова задержали в Москве 11 апреля за мелкое хулиганство. Он отбыл 15 суток административного ареста.

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О задержании Курбонова стало известно 26 апреля. Сообщалось, что он гражданин Таджикистана, уроженец города Пархор, 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Курбонов — двенадцатый арестованный по делу о теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус», открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проинформировал, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей теракта с украинскими националистами. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отмечал, что теракт был тщательно спланирован и его реализовала международная пособническая сеть.