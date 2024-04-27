Москва, 27 апреля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Для каждого россиянина, где бы он не проживал, необходимо создать равные условия жизни, заявил 27 апреля президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам

«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности», — указал глава государства.

Глава государства добавил, что здесь важно всё: состояние так называемой инфраструктуры детства (детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха), развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населённых пунктов, а также условия для самореализации молодежи и запуска предпринимательских инициатив.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885022" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание по экономическим вопросам

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Он обозначил приоритетные задачи в сфере демографии, а также поддержки семей с детьми, которые должны быть выполнены для достижения поставленной цели.

По итогам послания Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.

Кроме того, глава государства поставил задачу к 2030 году вовлечь 70% граждан России в систематические занятия физкультурой и спортом. Он пояснил, что занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации и с поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией, семьёй и экономикой страны.