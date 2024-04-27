Путин призвал создавать равные условия жизни для каждого россиянина
Москва, 27 апреля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Для каждого россиянина, где бы он не проживал, необходимо создать равные условия жизни, заявил 27 апреля президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности», — указал глава государства.
Глава государства добавил, что здесь важно всё: состояние так называемой инфраструктуры детства (детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха), развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населённых пунктов, а также условия для самореализации молодежи и запуска предпринимательских инициатив.
Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Он обозначил приоритетные задачи в сфере демографии, а также поддержки семей с детьми, которые должны быть выполнены для достижения поставленной цели.
По итогам послания Путин поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.
Кроме того, глава государства поставил задачу к 2030 году вовлечь 70% граждан России в систематические занятия физкультурой и спортом. Он пояснил, что занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации и с поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией, семьёй и экономикой страны.