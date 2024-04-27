Назрань, Ингушетия, 27 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В Ингушетии восьмилетний мальчик в ходе конфликта ранил ножом свою 15-летнюю сестру, девочку доставили в реанимацию, сообщила 27 апреля пресс-служба СУСК России по республике в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По предварительным данным, 26 апреля 2024 года примерно в 13 часов 8-летний мальчик, находясь в квартире многоквартирного дома, расположенного по улице Московской города Назрани, в ходе внезапно возникшей ссоры нанёс ножевое ранение своей 15-летней сестре», — говорится в сообщении.

Девочку с ранением в области грудной клетки доставили в реанимационное отделение больницы, ей оказывается необходимая медицинская помощь, информировали в СК.

«Следственным отделом по городу Назрани проводится доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней. Опрошены родственники потерпевшей, изъят кухонный нож. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля житель Кургана напал с ножом на мальчика. Злоумышленника задержали. По данным следствия, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии на мосту на шоссе Тюнина, с собой у него был нож. Мужчина ранил подростка. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Вооружённый ножом мужчина 12 апреля напал на сотрудников полиции в центре Уфы. Полицейские обратили внимание на странного молодого человека, который ходил кругами по улице Карла Маркса. В руках у него был нож. Когда к мужчине приблизились, он стал наносить ранения полицейским и самому себе. Правоохранители применили табельное оружие для задержания злоумышленника. Его доставили в больницу с ранением. Пострадали два полицейских.