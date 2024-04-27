Москва, 27 апреля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. ВВП России в январе–феврале 2024 года вырос в годовом выражении на 6%, сообщил 27 апреля президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Поступающие данные — лучше прогнозируемых, отметил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России и некоторых экспертов. За январь–февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении», — отметил Владимир Путин.

По итогам года рост ВВП может составить более 3%, сказал также президент.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — заявил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин заявил, что власти видят и прекрасно понимают имеющиеся угрозы в экономике страны, но уверены в их преодолении.

Несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются, а статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста ВВП, сказал также глава государства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В январе 2024 года президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.