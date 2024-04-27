Москва, 27 апреля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Проблемы в банковской системе в США связаны с переоценкой активов после заметного роста ставок и сложностями в секторе коммерческой недвижимости, однако системного кризиса ждать не стоит. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя крах банка Republic First в США.

Li Jianguo /XinHua/ Global Look Press

Эксперт отметил, что сектор коммерческой недвижимости помимо роста ставок и соответствующего повышения долговой нагрузки страдает от долгосрочного снижения спроса, связанного с распространением модели гибридной работы и сокращением потребностей бизнеса в офисных помещениях.

Крупнейшие финансовые институты имеют достаточно ресурсов, чтобы справиться с этими вызовами, и по большей части не признают нереализованные убытки по подешевевшим облигациям. Они сохраняют их на балансах, планируя дождаться перехода к смягчению денежно-кредитной политики, пояснил экономист.

«Реальные опасения регуляторов и инвесторов вызывают несколько десятков банков — в первую очередь малых и средних региональных, которые активно кредитовали сектор коммерческой недвижимости. Акции некоторых из таких банков регулярно показывают повышенную волатильность — они могут столкнуться с оттоком вкладчиков, и новые банкротства таких банков в будущем вполне вероятны. Но никакого системного кризиса ждать не следует. Всего в США более четырёх тысяч банков, и крупнейшие из них чувствуют себя крайне неплохо. Republic First Bank был крайне небольшим финансовым институтом с активами всего в несколько миллиардов долларов. Для сравнения: SVB, проблемы которого привели к банкротству в начале 2023 года и росту опасений относительно региональных банков в США, обладал активами свыше 200 млрд долларов. Но его крах также не привел к системным проблемам», — подчеркнул Копейкин.

Как передавало ИА Регнум, власти США установили контроль над американским банком Republic First, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC). Этот инцидент оказался первым крахом кредитного учреждения в стране в 2024 году.

Republic Bank закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов, известили в FDIC.

Уточняется, что для защиты вкладчиков корпорация уже достигла соглашения с другой кредитной организацией — Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активов рухнувшего банка. Сложности в банковском секторе США обострились в марте 2023 года. Проблемы начались после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в 20 крупнейших коммерческих американских банков Silicon Valley Bank, отметили эксперты.

10 марта 2023 года обанкротился 16-й по величине банк США Silicon Valley Bank (SVB). Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл обвинил в произошедшем руководство организации. По его мнению, правление SVB не смогло правильно управлять рисками.

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд 21 марта 2023 года заявил, что над Соединёнными Штатами нависла угроза банкротства еще не менее 50 банков, если американские власти не избавятся от структурных проблем в экономике.