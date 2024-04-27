Путин по видеосвязи провёл совещание по экономическим вопросам
Путин: макроэкономические показатели начала 2024 года оказались выше прогнозов
Москва, 27 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Совещание по текущему положению дел в экономике России и сфере финансов провёл 27 апреля по видеосвязи президент Владимир Путин.
«Особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года», — заявил глава государства и отметил, что речь идёт об основе для реализации инициатив, изложенных в послании Федеральному собранию.
Макроэкономические показатели начала 2024 года оказались выше прогнозов, которые давали правительство, Центробанк и некоторые эксперты. За первые два месяца ВВП вырос на 6% в годовом выражении, рост промышленного производства в феврале составил 8,5%. Это заметно выше январского показателя в 4,6%.
Динамика обрабатывающих отраслей в январе +7,5%, а в феврале — уже +13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция, отметил он.
Путин подчеркнул, что стране нужно увеличивать собственный выпуск товаров и услуг, способных конкурировать с зарубежными поставщиками. Надо занимать свой собственный рынок и вытеснять импорт, но за счёт честной рыночной конкуренции.
Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин подчеркнул, что руководство страны видит и прекрасно понимает имеющиеся угрозы в экономике страны. Однако власти уверены в их преодолении, ведь, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются. Статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста ВВП, добавил президент.