Москва, 27 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Совещание по текущему положению дел в экономике России и сфере финансов провёл 27 апреля по видеосвязи президент Владимир Путин.

(сс) Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам

«Особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года», — заявил глава государства и отметил, что речь идёт об основе для реализации инициатив, изложенных в послании Федеральному собранию.

Макроэкономические показатели начала 2024 года оказались выше прогнозов, которые давали правительство, Центробанк и некоторые эксперты. За первые два месяца ВВП вырос на 6% в годовом выражении, рост промышленного производства в феврале составил 8,5%. Это заметно выше январского показателя в 4,6%.

Динамика обрабатывающих отраслей в январе +7,5%, а в феврале — уже +13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция, отметил он.

Путин подчеркнул, что стране нужно увеличивать собственный выпуск товаров и услуг, способных конкурировать с зарубежными поставщиками. Надо занимать свой собственный рынок и вытеснять импорт, но за счёт честной рыночной конкуренции.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин подчеркнул, что руководство страны видит и прекрасно понимает имеющиеся угрозы в экономике страны. Однако власти уверены в их преодолении, ведь, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются. Статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста ВВП, добавил президент.