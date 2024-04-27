Зеленоградский административный округ, Москва, 27 апреля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В Зеленограде девушка забралась в чужую «Газель» и завела машину, которая после этого въехала в толпу прохожих. Об этом 27 апреля сообщила прокуратура Москвы.

Прокуратура Москвы. Кадр из видео

Инцидент произошёл около одного из домов на Яблоневой аллее в Зеленограде. Водитель «Газели» оставил ключи в замке зажигания и не закрыл автомобиль.

«По предварительной информации, у машины в компании молодых людей находились две девушки, одна из которых завела двигатель, в результате автомобиль начал движение и сбил пешехода», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что находившуюся на тротуаре девушку 1995 года рождения госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге женщина, перебегавшая проезжую часть в неположенном месте, попала под колёса сразу двух автомобилей. ДТП произошло вечером 14 апреля у дома 94 по улице Седова в Невском районе города. Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии.