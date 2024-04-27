Изюм, Украина, 27 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар в район электроподстанции в посёлке городского типа (пгт) Боровая Харьковской области, сообщило 27 апреля подполье.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Энергоснабжение в населённом пункте прекратилось ещё до данного удара, также наблюдаются серьёзные перебои с мобильной связью, рассказал «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих харьковских коллег.

«12:00, пгт Боровая, прилёты в район подстанции. Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает», — сказал Лебедев.

Посёлок Боровая находится в Изюмском районе Харьковской области в 120 км об областного центра.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области. Было нанесено два удара, за первым прилётом последовал взрыв, рассказало подполье.

Ранее подполье также проинформировало об ударе российских военных по бойцам ВСУ, находившимся в здании психиатрической больницы в Харькове. Удар был нанесён по закрытой территории, на которую пропускали только украинских военных.

В ночь на 27 апреля в ряде контролируемых Киевом регионов, в том числе в Харькове и Харьковской области, прозвучали взрывы. Воздушная тревога объявлялась на всей контролируемой киевским режимом территории.

С 10 октября 2022 года ВС РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Минобороны в апреле 2024 года сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов киевского режима. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками. Все назначенные цели были поражены.

Киевский режим не может устранить повреждения в энергосистеме страны, заявил 26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. На устранение не хватит и «месяцев», отметил он. Шмыгаль заявил, что в энергосистеме сохраняется дефицит, и призвал жителей контролируемых Киевом регионов экономить электроэнергию.