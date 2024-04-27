Москва, 27 апреля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. В Москве 16-летний подросток в социальных сетях призывал совершить террористические акты. Его задержали силовики, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

ГСУ СК России по г. Москве. Кадр из видео

«По данным следствия, 17 марта 2024 года 16-летний фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Кантемировской в городе Москве, разместил в публичном канале в мессенджере Telegram комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории Российской Федерации», — следует из сообщения.

Уточняется, что в квартире у школьника прошли обыски, у него изъяли технические устройства.

Пресс-служба добавила, что в отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы к пропаганде терроризма, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Волжском Волгоградской области двух членов ячейки террористической организации. В ходе допроса фигуранты признались, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями группировки на Украине и получили от них инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Установлено, что с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов задержанные повредили 16 автомобилей с символикой поддержки спецоперации. Кроме того, в качестве следующих объектов террористических устремлений они подобрали один из отделов полиции в городе Волжском, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.

Силовики нашли в компьютере одного из задержанных прайс с расценками за диверсии на территории России.

Эксперт сообщил, что по указанию украинских спецслужб один из лидеров террористической организации, гражданин России Роман Железнов вовлекает в террористическую деятельность несовершеннолетних. Отмечается, что он действует дистанционно через интернет.