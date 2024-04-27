Саранск, 27 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Председатель Социального фонда (СФР) Сергей Чирков и губернатор Мордовии Артём Здунов подписали соглашение о сотрудничестве. Чирков также провел совещание с руководством отделения Социального фонда в республике, оценил работу клиентских служб и центра общения для старшего поколения.

Пресс-служба СФР Социальный фонд и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве

Подписанное соглашение позволит повысить оперативность и качество оказания социальных услуг в регионе, отметил Сергей Чирков. Он поблагодарил губернатора за поддержку работы фонда, в том числе за помощь по развитию центров общения для людей старшего возраста.

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал, что центры пользуются особой популярностью среди жителей региона. «Я слышу о центрах самые лучшие отзывы, — поделился губернатор. — Это многим спасает жизни, потому что самое страшное для человека — одиночество. А в центрах пенсионеры собираются, получают новые знания и чувствуют себя там очень уютно».

Сергей Чирков заявил, что мордовское отделение находится в тройке лидеров по активности и эффективности работы, поэтому регион может стать одним из первых, где откроются флагманские клиентские службы Соцфонда.

Пресс-служба СФР Социальный фонд и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель СФР также рассказал главе Мордовии о пилотном проекте, в рамках которого фонд получает полномочия по предоставлению региональных мер поддержки. «В рамках социального казначейства мы можем через свои системы оформлять и платить региональные меры поддержки, чтобы вы могли использовать свои ресурсы на другие направления, которые для вас важны», — отметил председатель Социального фонда.

Кроме того, Сергей Чирков принял участие в чествовании передовиков производства и победителей соревнований трудовых коллективов. В преддверии праздника 1 Мая он напомнил, что система социального страхования основана на взаимодействии работника, работодателя и государства.

«Бюджет Социального фонда в этом году составляет 17 трлн рублей, — отметил председатель Соцфонда. — Это беспрецедентная сумма, которая направляется на цели социальной защиты граждан: пенсии, пособия, социальные выплаты. Фонд сделает все, чтобы гарантированные государством меры были удобными, оперативными и предоставлялись в полном объеме».

Пресс-служба СФР Социальный фонд и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве

Сергей Чирков также проверил работу отделения Соцфонда по Мордовии, оценил условия приема граждан специалистами клиентских служб и посетил центр общения старшего поколения. В ходе визита председатель также побывал на площадке фонда «Защитники Отечества», где представители СФР консультируют ветеранов специальной военной операции по вопросам получения выплат и льгот.