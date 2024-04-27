Москва, 27 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении крупной взятки замминистра обороны 48-летний Тимур Иванов с супругой за время работы в Минобороны купили большой жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. метров, а также раритетный лимузин ЗиС-110 (на таком передвигались высшие партийные и военные чины в СССР). Об этом сообщают «Известия».

Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

Так, Иванов с супругой каждый год обзаводились новым автомобилем или мотоциклом. В 2016 году у них в декларациях значилось девять автомобилей, а к 2019 году их было уже 12. В их числе ЗиС-110 стоимостью от 11 до 18 млн рублей.

Отмечается, что в 2024 году у Иванова было уже 22 машины.

В 2019 году в собственности у супругов появился жилой дом. Предполагается, что он оформлен на супругу.

При этом официально Тимур Иванов имеет долю в квартире площадью 44,2 кв. метров, и в пользовании у него квартира площадью 300 кв. метров. У одного из детей в пользовании находится квартира в Мексике площадью 350 кв. метров.

Официальные доходы Иванова были стабильны: в 2016 году 14,2 млн рублей, в последующие два года — 11,4 млн и 13,5 млн рублей.

При этом супруга бывшего замминистра отличилась значительным доходом в 2018 году — 123,1 млн рублей, в 2016-м — 55,4 млн рублей.

Подчёркивается, что в 2016 году Тимур Иванов был самым богатым среди замов главы Минобороны Сергея Шойгу.

Сергей Карпухин/ТАСС Дом-усадьба Тимура Иванова в Чистом переулке в Москве

Карьера экс-замминистра

Иванов был назначен заместителем министра обороны в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны. В его ведении были вопросы восстановления Мариуполя.

25 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что строительство объектов, которое курировал Иванов, продолжится.

«Те контракты, которые начаты, будут продолжаться. По деталям не могу сказать», — ответил представитель Кремля журналистам.

Подозрение в коррупции

Тимур Иванов был задержан на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления Иванов не признал.

В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Бородин дал обличающие показания в уголовном деле Иванова.

При этом, по данным издания «Газета.ru», фирма Фомина в 2022 году увеличила чистую прибыль почти вдвое. Отмечается, что в 2021 году строительная компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составил 2,8 млрд рублей.

Иванова поместили в СИЗО «Лефортово». В свою очередь Шойгу отстранил своего заместителя от должности, сообщил источник в военном ведомстве.

Арест счетов и имущества

Адвокат Иванова Денис Булаев 25 апреля подтвердил арест счетов замминистра. При этом каких-либо других подробностей Булаев приводить не стал. Перед этим об аресте активов и банковских счетов Иванова и членов его семьи сообщили источники в правоохранительных органах.

Отмечалось, что обеспечительные меры наложены на случай признания Иванова впоследствии виновным. Под арест попало всё, что зарегистрировано на Иванова и его жену, а также на бывших жён и пятерых детей, включая приёмных.

Новые детали дела

Ранее телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды, связанные с контрактами на восстановление Мариуполя.

Отмечалось, что новые эпизоды могут быть связаны также и с контрактами в других городах новых регионов, которые получали задержанные вместе с Ивановым бизнесмены.

Кроме того, по информации источника, в уголовном деле могут появиться новые фигуранты.