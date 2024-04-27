Врио главы Кургана после паводков ушла в отставку по собственному желанию
Курган, 27 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Врио главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, сообщила 27 апреля пресс-служба администрации города.
Решение было принято на внеочередном заседании городской думы. Новым врио Кургана станет заместитель Аргышевой, директор департамента социальной политики городской администрации Юлия Гурьянова, сказано в сообщении.
«Временное исполнение полномочий главы города возложено на заместителя главы города, директора департамента социальной политики Юлию Гурьянову. Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка», — сообщила пресс-служба.
Как передавало ИА Регнум, 25 апреля глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Курганскую область, чтобы оценить проводимые в регионе работы по ликвидации последствий ЧС и мероприятия по организации восстановления жилья. По поручению президента России Владимира Путина Файзуллин продолжает работу в регионах, пострадавших от паводка.
Глава Минстроя, в частности, посетил пострадавшие от паводка жилые микрорайоны и инфраструктурные объекты в Кургане, где с начала паводкового периода было подтоплено 1045 домов.
24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков Владимир Путин отметил, что сил и средств для ликвидации достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.
Путин также поручил отменить перечень имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации, и выплачивать средства за любые утраченные вещи. Он назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например стиральных машин, со списком. Вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил оперативно организовать отдых детей на период майских праздников.
Ранее, 1 апреля, Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.