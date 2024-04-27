Курган, 27 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Врио главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, сообщила 27 апреля пресс-служба администрации города.

Администрация города Кургана Анастасия Аргышева

Решение было принято на внеочередном заседании городской думы. Новым врио Кургана станет заместитель Аргышевой, директор департамента социальной политики городской администрации Юлия Гурьянова, сказано в сообщении.

«Временное исполнение полномочий главы города возложено на заместителя главы города, директора департамента социальной политики Юлию Гурьянову. Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка», — сообщила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Курганскую область, чтобы оценить проводимые в регионе работы по ликвидации последствий ЧС и мероприятия по организации восстановления жилья. По поручению президента России Владимира Путина Файзуллин продолжает работу в регионах, пострадавших от паводка.

Глава Минстроя, в частности, посетил пострадавшие от паводка жилые микрорайоны и инфраструктурные объекты в Кургане, где с начала паводкового периода было подтоплено 1045 домов.

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24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков Владимир Путин отметил, что сил и средств для ликвидации достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.

Путин также поручил отменить перечень имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации, и выплачивать средства за любые утраченные вещи. Он назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например стиральных машин, со списком. Вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил оперативно организовать отдых детей на период майских праздников.

Ранее, 1 апреля, Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.