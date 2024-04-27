Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 27 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Кадры с места вероятного падения украинского беспилотника в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края опубликовала 27 апреля ГТРК «Кубань».

Кадр из видео

На кадрах видно, как произошёл взрыв, после чего начался пожар.

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Как передавало ИА Регнум, ночью 27 апреля в Краснодарском крае российские военные отразили масштабную атаку киевского режима с помощью беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Всего было подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущёвском районах. ВСУ пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Резервуарный парк и ректификационная колонна подверглись девяти атакам, последняя получила повреждения.

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА.

Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля были пресечены масштабные попытки ВСУ совершить террористические атаки с использованием беспилотников на российские территории. Всего было уничтожено 68 вражеских дронов, в том числе 66 над Краснодарским краем.