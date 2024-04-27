Брянск, 27 апреля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Отец брянской школьницы Алины Афанаскиной, расстрелявшей одноклассников в гимназии, болезненно похудел, а её сестра-двойняшка до сих пор не вернулась в школу. Она находится на домашнем обучении. Об этом ИА Регнум рассказали соседи семьи. По их словам, после случившегося Дмитрий Афанаскин стал чаще ходить в церковь и общаться с батюшкой.

Надежда Михеева/ТАСС Отец школьницы, устроившей стрельбу в гимназии

С момента трагедии в брянской гимназии № 5 прошло больше четырёх месяцев. С декабря о семье Афанаскиных, чья дочь пришла 7 декабря 2023 года в школу с отцовским дробовиком, расстреляла одноклассников и покончила с собой, ничего не было известно. О том, как живут родители брянской школьницы и её сестра-двойняшка Даша ИА Регнум рассказала их соседка Зинаида Григорьевна.

«У них вся семья в очень большом стрессе, расспрашивать и в душу лезть я, конечно, не буду. Но немного знаю. Мы общаемся иногда по бытовым вопросам, мне Дмитрий помогает, если труба потечёт или что-то вроде того. Он очень сильно похудел, для него всё произошедшее — очень большое горе. Да и жена тоже, на ней лица нет. А дочка Даша замкнулась в себе, они даже не знают, что с ней делать. Раньше они с Алиной всегда вместе были, а теперь она одна осталась», — объясняет Зинаида Григорьевна.

Пенсионерка рассказала, что после трагедии девочка находится на домашнем обучении.

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«Я как-то женщину встретила у подъезда, у нас такая не живёт. Мы разговорились и она сказала, что учительница из школы, приходит к Даше преподавать», — говорит женщина.

Зинаида Григорьевна поделилась, что сильно переживает за эту семью и другие соседи, которые хорошо знают Афанаскиных, тоже очень сочувствуют.

«У нас все соседи переживают за них, очень жалко. Мало того что они ребёнка потеряли, так ещё отцу такую статью страшную предъявляют. А он человек хороший, про него ничего плохого не скажешь, и работник тоже хороший. Пока он был под стражей, жене с похоронами помогали его коллеги, они всё организовывали. Не бросили в сложной ситуации», — говорит пенсионерка.

Соцсети Охотничье ружье, которое ученица пронесла в школу

Зинаида Григорьевна отметила, что после трагедии Дмитрий Афанаскин стал ещё чаще ходить в церковь и общаться с батюшкой. Он часто бывает на кладбище, где похоронена Алина. По словам Дмитрия, там часто появляются цветы, которые привозят незнакомые люди и даже таксисты по просьбам клиентов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 7 декабря в гимназии № 5 в Московском микрорайоне Брянска восьмиклассница Алина Афанаскина открыла стрельбу. Погиб один человек. После этого девочка покончила с собой. Ещё пятеро детей были госпитализированы в больницы с ранениями разной степени тяжести. Здание школы было оцеплено, детей отправили по домам, а в учебном заведении начались следственные действия. В квартире родителей Алины провели обыск. Отец Алины 53-летний Дмитрий Афанаскин был задержан, ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения оружия. Предполагалось, что Алина пронесла в школу ружьё отца в тубусе для бумаг. Но позже ИА Регнум удалось найти записи камер видеонаблюдения, на которых видно, что школьница несёт в школу сумку для сменки, — вероятно, оружие было именно в ней.

Позже Дмитрия Афанаскина отправили под стражу по обвинению в доведении дочери до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Он пропустил похороны Алины, потому что находился в СИЗО. 15 декабря мужчине смягчили меру пресечения, заменив её на запрет определённых действий. Афанаскину всё ещё нельзя общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом. Помимо отца школьницы были задержаны и арестованы замдиректора гимназии Лариса Католикова, директор и сотрудница ЧОПа, охранявшего гимназию. В процессе расследования была выявлена масса нарушений правил безопасности в учебном заведении, например, металлодетектор не был подключен к сети и не работал.