Рим, 27 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. МИД Италии вызовет посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской «дочки» Ariston в управление «Газпром бытовые системы», сообщил 27 апреля глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в соцсети Х.

ТАСС/ EPA/DUMITRU DORU

«Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (принадлежит Bosch) в управление «Газпром бытовые системы».

В декабре 2023 года Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия президента в отношении имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств. Глава государства может вводить особый порядок сделок между россиянами и юрлицами из недружественных стран.

В апреле 2023 года глава государства подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает передачу во временное пользование активов недружественных стран в России. Прекращение временного управления предусмотрено также по указанию президента.

В июле 2023 года во время Петербургского международного экономического форума Путин отмечал, что под многими зарубежными брендами уже давно продаётся продукция, которая производится на отечественных мощностях, и по сути это российские товары, только с иностранным логотипом. При этом президент отмечал, что власти никогда никого не выгоняли с отечественного рынка, наоборот, предлагали западным компаниям подумать о последствиях.