Токио, 27 апреля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. У побережья Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом 27 апреля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА Регнум

Эпицентр землетрясения располагался в 784 км к юго-востоку от города Хамамацу на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 503 км.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 5,1 произошло 8 апреля на юго-западе Японии у берегов острова Кюсю на юге префектуры Миядзаки. Эпицентр землетрясения находился на побережье Миядзаки. Очаг залегал на глубине 46,1 км. Информации о пострадавших не поступало.

4 апреля у берегов префектуры Фукусима в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 84 км на восток от населённого пункта Минами-Сома.