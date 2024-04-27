Краснодар, 27 апреля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. При обнаружении пролёта беспилотника или иной воздушной цели следует сообщить об этом экстренным службам по номеру 112, рассказав о направлении пролёта и ориентирах воздушной цели, напомнил 27 апреля оперштаб Краснодарского края.

Иван Шилов ИА Регнум

Видеосъёмку можно делать исключительно для предоставления правоохранительным органам и спецслужбам, сказано в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Публиковать такие фотографии и видеозаписи запрещено.

«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции ВС РФ — привести к повторным атакам противника, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — сказано в сообщении.

Подходить к обломкам беспилотника не следует, как и пользоваться гаджетами вблизи таких объектов, напомнил также оперштаб. По возможности также следует не допускать приближения к беспилотнику третьих лиц, сказано в сообщении.

Если гражданин обнаружил, что дрон летит в его сторону, то на улице следует спрятаться за крепкое укрытие или лечь на землю, в помещении — укрыться за вторую от окна стену, в транспорте — покинуть средство передвижения, спрятаться за укрытие или лечь на землю, отметил также оперштаб.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 27 апреля были пресечены масштабные попытки ВСУ совершить террористические атаки с использованием беспилотников по российским территориям. Всего было уничтожено 68 вражеских дронов, в том числе 66 — над Краснодарским краем.

В Славянске-на-Кубани в результате атаки дронов ВСУ частично приостановил работу нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось, что на предприятии была повреждена ректификационная колонна.