Москва, 27 апреля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. На переговорах в Стамбуле в 2022 году был парафирован документ делегациями России и Украины, но Киев под давлением Лондона отказался продолжать работу над ним. Об этом 27 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Украина сорвала эти договорённости.

РИА Новости/Сергей Карпухин

«Всем хорошо известно, что документ был парафирован. И всем также известно из слов участника этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев продолжать и финализировать работу над документом — это было прямое давление со стороны Лондона», — сказал Песков.

Он напомнил, что об этом в ноябре 2023 года сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, который был участником переговоров в Стамбуле.

Представитель Кремля отметил, что всё остальное — это рассуждения, и предложил ориентироваться только на официальные источники.

Ранее немецкая газета Die Welt заявила, что подписание договора между Россией и Украиной в Стамбуле не состоялось, якобы потому что киевские власти категорически были не согласны на условия по признанию русского языка вторым официальным в стране.

Как сообщало ИА Регнум, Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Президент России Владимир Путин 17 июня 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.