Москва, 27 апреля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Россия выступает за контакты между Ереваном и Баку, нацеленными на общую разрядку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать проходящие в Армении акции протеста с участием военных.

Александр Патрин/ТАСС

«Мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном», — сказал представитель Кремля.

Такие контакты необходимы для общей разрядки и окончательного урегулирования тех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 20 на 21 апреля участники акции протеста в Тавушской области Армении заблокировали участок автотрассы между сёлами Воскепар и Киранц. Собравшиеся выступили против передачи Азербайджану нескольких сёл, которые находятся в этом регионе.

Позже стало известно, что военнослужащие-контрактники поддержали протестующих в селе Киранц, примкнув к перекрывшим автотрассу местным жителям. В минобороны Армении пообещали принять меры после появления в соцсетях видео с военными.