Москва, 27 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Россия продолжит работу по обмену замороженных российских активов, несмотря на решение Бельгии не содействовать этому. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Безусловно, как минимум это (отказ Бельгии. — Прим. ред.) не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, министерство финансов Бельгии откажется содействовать обмену заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, заявил 26 апреля представитель ведомства.

По его словам, указ президента России Владимира Путина об обмене заблокированными активами между россиянами и иностранцами не имеет силы на территории Евросоюза.

Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» в целях обмена замороженными иностранными активами. Указ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа С (счетов, которые могут быть открыты инвестору-нерезиденту в банке, у брокера или в депозитарии).

После начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» заморозили около половины валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Примерно две трети этих средств находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.