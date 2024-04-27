Москва, 27 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил доктору Леониду Рошалю поздравительную телеграмму в его день рождения, также Путин и Рошаль проведут телефонный разговор, рассказал журналистам 27 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Леонид Рошаль

Президент ценит не только профессиональные заслуги Рошаля, но и его общественную позицию, а также роль, которую тот играет в общественной жизни, отметил Песков.

«Была отправлена уже телеграмма, мы не сомневаемся, что будет и телефонный разговор, потому что вы знаете, что президент очень по-доброму относится к Рошалю и очень высоко ценит его и гражданскую позицию, и профессиональную. Они давно состоят в добрых отношениях», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года движение Народный фронт и Рошаль открыли сбор средств для медиков, работающих в зоне проведения специальной военной операции. На покупку оборудования было собрано 73 млн рублей.

В октябре 2023 года, после обострения палестино-израильского конфликта, Кремль поддержал призыв Рошаля вывезти раненых детей из сектора Газа.

Леонид Рошаль был одним из доверенных лиц Владимира Путина во время президентской кампании 2024 года.

Рошаль родился в 1933 году в Ливнах. С 2003 года он возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также Рошаль является руководителем Национальной медицинской палаты. В 2020 году ему было присвоено звание Героя Труда.