Москва, 27 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Насчёт поездки президента России Владимира Путина во Вьетнам пока никакой конкретики нет, заявил на брифинге 27 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент посетить эту страну.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

«Пока никакой конкретики на этот счёт нет», — сказал он.

Говоря об отношениях между двумя странами, представитель Кремля назвал Ханой хорошим партнёром Москвы.

«Мы имеем очень перспективные двусторонние отношения. Потенциал этих отношений очень богатый и не раскрыт полностью. Поэтому есть над чем работать», — подытожил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Владимир Путин провёл разговор с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом, который выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Во время разговора двух лидеров Нгуен Фу Чонг пригласил российского лидера посетить Вьетнам.

Позднее Песков подтвердил, что Путин получил приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом. Сроки поездки на данный момент согласовываются, уточнял пресс-секретарь главы России.