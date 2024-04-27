Тегеран, 27 апреля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Экипаж захваченного в Ормузском проливе Ираном судна MCS Aries будет освобождён. Об этом сообщил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время разговора с министром иностранных дел Португалии Пауло Ранжело.

Global Look Press/Tasnim News Agancy/Keystone Press Agency

«Мы серьёзно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их стран в Тегеране о том, что (у членов экипажа. — Прим. ред.) есть доступ к консульским услугам, они будут освобождены и экстрадированы», — приводит слова Абдоллахиана Telegram-канал МИД Ирана.

При этом конкретные сроки освобождения глава иранского МИД не привёл.

Как передавало ИА Регнум, военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции захватили MSC Aries 13 апреля. По данным оператора судна, там был экипаж из 25 человек.

На судне также находится российский моряк Тимофей Колчанов. 14 апреля он вышел на связь с семьёй. Как рассказала супруга задержанного, он звонил с неизвестного номера на восемь секунд.

В свою очередь вице-президент Международного комитета по правам человека Иван Мельников направил Ирану ноту протеста. Он призвал отпустить моряков и помочь россиянину вернуться на родину.

16 апреля Тегеран проинформировал, что не будет чинить препятствий для возвращения российского моряка с задержанного судна на родину.

Российские дипломаты посетили 24 апреля захваченное судно и встретились с Колчановым. По словам моряка, он чувствует себя удовлетворительно и обеспечен всем необходимом, включая регулярный доступ к связи с родными.

При этом, подчеркнули в посольстве, иранские власти подтвердили, что Колчанов может покинуть судно в любой момент, так как претензий к экипажу корабля со стороны Тегерана никаких нет.

Дипломаты отметили, что посольство держит вопрос на особом контроле, а также находится на связи с нашим соотечественником и его семьёй.