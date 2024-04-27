* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом; организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 27 апреля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Суд оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца на 10 тыс. рублей за работу на интернет-издание «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом; организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Кузнецу Дмитрию Викторовичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналист обвиняется в участии в деятельности организации, которая признана нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП РФ).

Как передавало ИА Регнум, 26 января Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста и бывшего главного редактора «Медузы» Максима Трудолюбова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). По данным министерства, он сотрудничал с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России, а также выступал против проведения специальной военной операции и распространял фейки о российской армии.

В январе 2023 года деятельность «Медузы» признали нежелательной в России. В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.