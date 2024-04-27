Улан-Удэ, 27 апреля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Женщина с младенцем на руках выпала из окна многоэтажки в Октябрьском районе Улан-Удэ. Об этом сообщает 27 апреля пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Sina Schuldt|dpa/picture-alliance

В посёлке Энергетик мать упала с высоты десятого этажа вместе с восьмимесячным сыном. Их госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Спасти 31-летнюю женщину не удалось, врачи продолжают бороться за жизнь ребёнка. Трагедия произошла на глазах у мужа погибшей, который находился в квартире, уточняет «Газета.Ru».

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Семья на учёте не состояла.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2022 года в Челябинске женщина выбросила двоих своих детей из окна шестого этажа, после чего покончила с собой. Младший ребёнок, которому было три года, погиб. Второго, 12-летнего, доставили в реанимацию.