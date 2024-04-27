Париж, 27 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Российских спортсменов дисквалифицируют во время проведения летних Олимпийских игр в Париже, если они продемонстрируют флаг своей страны или символ Z. Об этом президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал France 24.

Гильем Бейкер/РИА Новости

«Политические акции по-прежнему запрещены во время соревнований и на подиумах. Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — рассказал Бах.

Как передавало ИА Регнум, МОК 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе.

Президент России Владимир Путин 21 января заявил, что отношение комитета к атлетам из России является этнической дискриминацией. Позднее он также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. В феврале Путин сообщил, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что участие спортсменов из России на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе — это унизительно.

Глава МОК в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признался, что есть специальная комиссия, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов, кроме того, для этого привлекли Украину. По его словам, если кого-то уличат в патриотических высказываниях, то не допустят к Играм.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после этого обвинила Баха в участии в преступном сговоре с целью отстранить от соревнований наиболее сильных спортсменов. Она также назвала заявление главы МОК «грязносердечным признанием».

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит как героев, пообещав, что они будут во французской столице «как дома».