Москва, 27 апреля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит два эпизода матча между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом 27 апреля сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«ЭСК РФС по обращению «Спартака» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с ЦСКА», — сообщили в РФС.

Отмечается, что речь идёт о моментах с неназначенным пенальти на 25-й минуте и неудалением защитника ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0. Последний раз такой счёт у этих команд был в 2003 году. «Спартак», набрав 39 очков, идёт на шестом месте в турнирной таблице, ЦСКА с 38 очками расположился на седьмой строчке.