Москва, 27 апреля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В Москве 27 апреля ожидается выпадение около 30% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Сергей Булкин/ТАСС

«На Москву сегодня прольётся 10–12 миллиметров осадков, или 30% от месячной нормы, или ведро воды на метр квадратный», — рассказал Тишковец.

Вместе с тем синоптик рассказал, что больше всего выпадает осадков в Реутове — 25 мм за час, Поливаново — 18 мм, Домодедово —15 мм.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Тишковец предупреждал жителей Москвы, что погода в столице начнёт портиться с 25 апреля, когда придут дожди, и в оставшуюся часть недели выпадет почти 80% месячной нормы осадков.