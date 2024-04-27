Таллин, 27 апреля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Самолёт финской авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в эстонский Тарту, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за помех в работе GPS. Об этом сообщил эстонский телеканал ERR.

ТАСС/IMAGO/dieBildmanufaktur

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 26 апреля. Самолёт вернулся в Финляндию.

По словам представителя авиакомпании, Тарту — один из немногих аэропортов, где для захода на посадку требуется исключительно сигнал GPS, поэтому посадка не удалась.

Уточняется, что другие рейсы 26 апреля из Финляндии в Тарту прошли нормально.

Как ранее передавало ИА Регнум, пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» после приземления в аэропорту посёлка Светлогорск в Туруханском районе Красноярского края выкатился со взлётно-посадочной полосы. На борту находились 15 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Самолёт выполнял регулярный рейс из Красноярска.