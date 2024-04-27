Вашингтон, 27 апреля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Новый «самолёт Судного дня» взамен устаревающего E-4 Nightwatch разработает для ВВС США авиапроизводитель Sierra Nevada Corporation, об этом сообщило 26 апреля агентство Reuters.

Марина Лысцева/ТАСС Boeing E-4B Nightwatch ВВС США

Стоимость контракта составляет $13 млрд. Работать над проектом Центра управления воздушно-десантными операциями будут специалисты в Колорадо, Неваде и Огайо.

Предполагается, что к 2036 году заказчик получит реактивный самолёт, «усиленный и модифицированный для удовлетворения военных требований». Модернизированный Boeing 747-200, в настоящее время стоящий на вооружении США в качестве «самолёта Судного дня», соответствует эпохе 1970-х и устареет к началу 2030-х годов, говорится в материале.

ВВС США располагают четырьмя самолётами, защищёнными от поражающих факторов ядерного взрыва. Такое воздушное судно может служить летающим штабом и находиться в воздухе до недели при условии, что будет дозаправляться в воздухе.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2023 года США перебросили в Исландию спецборт E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта и пункта связи. Это было сделано для выполнения операций европейских сил армии США.

Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин отметил, что переброска «самолёта Судного дня» в Европу указала на очередной виток эскалации напряжённости со стороны Вашингтона. Это решение объясняется намерением США продемонстрировать союзникам свою поддержку и «бравировать мускулами в отношении России», добавил он.