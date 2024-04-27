Санкт-Петербург, 27 апреля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию выставки-форума «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Евгений Биятов/РИА Новости

Так, в ходе двусторонней рабочей встречи в Петербурге Беглов отметил, что выставка позволила Северной столице и другим регионам собрать вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах, а также увидеть, как сильно изменились Санкт-Петербург и Россия за последние годы.

«Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае рассчитываем принять там трёхмиллионного посетителя», — сказал на встрече Беглов.

Он также отметил, что 27 мая, в День города, власти Петербурга готовы выполнить поручение главы государства — первыми перенести опыт выставки «Россия» на региональный уровень.

«Откроем в пространстве музея «Россия — моя история» мультимедийную выставку-путешествие «Мой Петербург», — заключил Беглов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 апреля провёл встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. В ходе встречи российский лидер отметил высокий, втрое превышающий средний по стране темп роста промышленного производства в Петербурге.

При обсуждении социальных вопросов глава государства подчеркнул, что в Петербурге растёт число многодетных семей, а продолжительность жизни превышает среднюю по стране. Губернатор отметил, что это происходит благодаря реализации национальных проектов.

Выставку «Россия» организовали по указу президента страны Владимира Путина на территории ВДНХ и собрали на одной площадке важнейшие национальные достижения. Всё время проведения выставки проходят культурно-развлекательные мероприятия, проводятся насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

25 апреля Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им оказалась жительница Орла Ольга Лутова, сообщили в пресс-службе выставки. Ольга приехала вместе с супругом Анатолием и двумя дочками — Соней и Лерой. Представители выставки в торжественной обстановке вручили сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск.