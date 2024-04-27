Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 апреля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Шри-Ланка передаст управление аэропортом имени Маттала Раджапаксы российской управляющей компании «Аэропорты Регионов» и индийской Shaurya Aeronautics. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Sanka Gayashan/AP/TASS

По информации издания, международный аэропорт, расположенный в 15 км от города Хамбантота на юге острова, передадут под внешнее управление российской и индийской компаний сроком на 30 лет.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании правительства Шри-Ланки в связи с необходимостью сокращения издержек от эксплуатации государственных предприятий.

Как передавало ИА Регнум, посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге сообщила 24 апреля, что страна планирует в ближайшем будущем присоединиться к БРИКС. Она отметила, что это даст возможность обеспечить как транспортную, так и продовольственную безопасность.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал Шри-Ланку давним и надёжным партнёром России в Азии. Он указал на заслуженный авторитет республики в мире и принципы доверия и равноправия, лежащие в основе российско-ланкийских отношений.