Кущевский район, Краснодарский край, 27 апреля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Разрушений и пострадавших нет в Кущёвском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников. Об этом глава района Илья Гузев сообщил 27 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в Сети появились сообщения о громких звуках и пожарах в районе, однако российские военные сработали оперативно и слаженно, отразив попытку террористической атаки со стороны киевского режима.

«Разрушений среди гражданской инфраструктуры и пострадавших нет», — написал Гузев.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 27 апреля в Краснодарском крае российские военные отразили масштабную атаку киевского режима с помощью беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Всего было подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущёвском районах. ВСУ пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Резервуарный парк и ректификационная колонна подверглись девяти атакам, последняя получила повреждения.

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА.

По данным Минобороны, ночью средства ПВО перехватили 66 вражеских беспилотников над Краснодарским краем, ещё два дрона ВСУ были сбиты над Крымским полуостровом.