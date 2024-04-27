Варшава, 27 апреля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда не уполномочен обсуждать возможность размещения ядерного оружия на территории республики, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

AP/TASS Президент Польши Анджей Дуда

«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях не говорить об этом, что у него сейчас нет шансов. Не знаю, зачем он об этом сказал», — сказал он в интервью телеканалу Polsat.

Сикорский добавил, что по закону президент проводит только внешнюю политику, которую формирует правительство страны. Обсуждения, которые касаются размещения ядерного оружия на территории Польши, не должны проходить публично, заключил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории республики ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этот же день заявил, что Вооружённые силы России примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 25 апреля назвал провокационными заявления Польши о возможном размещении на своей территории американского ядерного оружия. По его словам, это приведёт к новому витку эскалации, последствия которой сложно предугадать.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ядерная угроза со стороны Запада повышается, поэтому Россия будет вынуждена предпринять ответные меры. Он напомнил, что ядерное оружие США уже находится в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции. Американское ядерное тактическое оружие в Европе несёт прямую угрозу территории России, указал эксперт.

В случае, если американское ядерное оружие появится на территории Польши, Россия может ответить размещением ядерных сил в Калининградской области, заявил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.