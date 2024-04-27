* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 27 апреля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вернул депутату Борису Вишневскому (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) его административный иск к Минюсту об оспаривании статуса иноагента. Об этом сказано на сайте суда.

ТАСС/ Дмитрий Михаевич Борис Вишневский

«Административное исковое заявление возвращено», — говорится в материалах дела.

Основанием отказа указано то, что данное дело неподсудно данному суду.

Перед этим Вишневский у себя в соцсетях сообщил о том, что подал два аналогичных иска, в которых оспаривается присвоение статуса иноагента.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Отмечалось, что он участвовал в работе информационных площадок иностранных СМИ и иноагентов, выступал против СВО и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

26 апреля стало известно, что Вишневского заподозрили в участии в деятельности движения «Голос», которое в 2021 году было признано иностранным агентом и является структурным подразделением международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», получившая в 2021 году статус нежелательной на территории РФ.

По данным источника в правоохранительных органов, речь идёт о статье 20.33 КоАП РФ об участии в деятельности нежелательной организации.